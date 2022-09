Ristoratori messi in ginocchio dal caro bollette: un convegno per combattere i rincari

"Un vero e proprio tsunami" sta per abbattersi sul mondo della ristorazione. Anche in provincia di Torino, gli operatori del settore food devono fare i conti con gli enormi rincari delle materie prime: dal costo dell'energia, schizzato letteralmente alle stelle, a quello delle forniture e degli alimenti, che negli ultimi mesi hanno registrato aumenti preoccupanti. Solamente le spese energetiche, stando all'ultimo rapporto di Confcommercio, sono destinate a raddoppiare nel corso dell'anno corrente: se un ristorante nel 2021 doveva sostenere bollette per circa 11mila euro, nel 2022 queste saliranno a quasi 25mila. Una vera e propria bomba ad orologeria, quella legata ai rincari, che rischia di mettere in ginocchio tantissime aziende e portare alla chiusura di tante altre che fino ad oggi hanno resistito tenacemente alla crisi.

Come possono i ristoratori milanesi reagire di fronte agli effetti devastanti degli aumenti, sviluppando strategie che consentono di continuare a riempire il locale aumentando il numero dei clienti e i ricavi? Per rispondere a questa domanda gli esercenti della provincia si daranno appuntamento il 20 settembre prossimo a Torino, a Environment Park, in occasione di "Pienissimo Tour", un evento totalmente gratuito dedicato al markerting a risposta diretta specifico per il mondo della ristorazione. Tre ore di formazione con Giuliano Lanzetti, titolare del Bounty di Rimini, Ceo e creatore di Pienissimo, azienda leader nel settore della formazione di imprenditori della ristorazione, e massimo esperto italiano nel campo del marketing a risposta diretta per il settore della ristorazione, con oltre 28mila libri venduti.