Dave McKean ospite d'eccezione al TOHorror Fantastic Film Fest

Ha contribuito a rinnovare il fumetto contemporaneo, sia in coppia con altri sceneggiatori britannici come Neil Gaiman per Violent Cases, Black Orchid, Signal to Noise e Grant Morrison per il celeberrimo Arkham Asylum, sia lavorando in proprio con il monumentale graphic novel Cages, ha creato l’artwork di album per Tori Amos, Alice Cooper, Dream Theater, Front Line Assembly, ha realizzato le copertine di tutti gli albi di The Sandman, e ora che il fumetto cult è stato trasposto in una serie live action su Netflix ne ha curato le scene dei titoli di coda: Dave McKean sarà l’ospite d’eccezione del TOHorror Fantastic Film Fest 2022, questa la prima anticipazione della 22° edizione del festival che si terrà dal 18 al 23 ottobre a Torino (al Cinema Massimo, Circolo dei Lettori e Blah Blah Club). Venerdì 21 ottobre alle 18:00, al Cinema Massimo, il noto fumettista, illustratore e regista britannico terrà una masterclass in conversazione con Manfredi Toraldo (vicedirettore artistico della sede torinese di Scuola Comics). L’incontro, organizzato in collaborazione con la fumetteria POPstore, è a ingresso gratuito e sarà seguito dalla proiezione speciale di Luna, lungometraggio diretto da McKean nel 2014 inedito in Italia.