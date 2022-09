La musica dei "20-22" sfida il debutto in Champions della Juventus: è festa a Settimo Torinese [FOTO]

Continuano le celebrazioni per la festa Patronale di Settimo Torinese. Tanti appuntamenti e occasioni di svago, come il concerto che si è tenuto la sera scorsa, grazie all'organizzazione della Famija Setimeisa, sfidando anche la concomitanza con la sfida di Champions League tra Psg e Juventus.



Sul palco in piazza della Libertà i nove elementi che compongono la band "20-22" (il cui nome trae origine dall'orario in cui di solito si ritrovano a suonare).



La risposta del pubblico è stata entusiasta, con rappresentanti di giunta e consiglio comunale a fare gli onori di casa: l'assessore Alessandro Raso e il consigliere Vincenzo Rignanese.