 / Eventi

Eventi | 04 settembre 2025, 13:16

Teatro Regio, sabato mattina l'open day con il Coro di Voci bianche

Dalle 11 alle 13, nell'atrio delle Carrozze, con ingresso libero

Teatro Regio, sabato mattina l'open day con il Coro di Voci bianche

Il Teatro Regio invita all’Open Day del Coro di voci bianche, in programma sabato 6 settembre dalle ore 11 alle 13 nell’Atrio delle Carrozze.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, sarà una lezione aperta guidata dal maestro Claudio Fenoglio, occasione per scoprire da vicino il lavoro corale dei giovanissimi artisti.

Sono infatti aperte le iscrizioni alle audizioni del 15, 22 e 26 settembre per entrare a far parte della Scuola di canto corale del Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino. Tutti i dettagli e il bando di selezione sono disponibili sul sito del Teatro Regio.

"Cantare nel Coro di voci bianche è un’esperienza musicale e di vita straordinaria: i bambini e i ragazzi hanno l’opportunità di crescere insieme attraverso la musica partecipando a spettacoli e produzioni del Regio e prendendo parte anche a importanti collaborazioni, come quella con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai".

Daniele Angi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium