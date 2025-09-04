Teatro Regio, sabato mattina l'open day con il Coro di Voci bianche

Sono infatti aperte le iscrizioni alle audizioni del 15, 22 e 26 settembre per entrare a far parte della Scuola di canto corale del Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino. Tutti i dettagli e il bando di selezione sono disponibili sul sito del Teatro Regio.

"Cantare nel Coro di voci bianche è un’esperienza musicale e di vita straordinaria: i bambini e i ragazzi hanno l’opportunità di crescere insieme attraverso la musica partecipando a spettacoli e produzioni del Regio e prendendo parte anche a importanti collaborazioni, come quella con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai".