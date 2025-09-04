Shakespeare incontra Verdi e Puccini: a Torino il "Sogno di una notte di mezza estate" in versione Opera Off

Un classico intramontabile del teatro shakespeariano che si intreccia con le note immortali di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. È la sfida creativa di Opera Off 2025, che porta in scena Sogno di una notte di mezza estate in una versione originale e tutta da ridere: una pièce comica in cui la magia delle parole si fonde con la potenza della musica lirica.

L’appuntamento è per venerdì 5 settembre alle 20.45 nello spazio Cumiana15 di via Cumiana 15. L'ingresso è libero, ma su prenotazione, vista la disponibilità limitata dei posti.

Alla regia c’è Alberto Barbi, affiancato da Chiara Biancardi come assistente. Sul palco un cast corale che riunisce interpreti provenienti da esperienze diverse: Antonio Ciuverga, Alessandro Coggiola, Alessandro Dichirico, Alice Driusso, Chiara Biancardi, Cristina Di Gesù, Giovanni Maria Gibbin, Ilaria Pezzi, Luisa Gioda e Pierluigi Vanchieri.

Lo spettacolo, che rielabora il testo shakespeariano senza tradirne lo spirito, punta a restituire la leggerezza e il gioco del teatro elisabettiano, amplificandoli con celebri pagine liriche italiane. Un dialogo tra due mondi – quello della prosa e quello dell’opera – che promette di regalare al pubblico una serata di divertimento, poesia e sorprese.

Per informazioni e prenotazioni: liricatamagno.to@gmail.com