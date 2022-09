Conformista Ribelle, il documentario presentato a Venezia su Franco Zeffirelli

La sala Casinò durante la proiezione della Prima. Tra gli spettatori in prima fila: Luca Baravalle, Giuliano Ferrara, Anselma Dell'Olio, Matteo Salvini, Francesca Verdini e Pippo Zeffirelli.

La Prima del tanto atteso docufilm Conformista Ribelle, dedicato all'iconico regista Franco Zeffirelli, in concorso nella sezione Venezia Classici alla 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è stata proiettata ieri pomeriggio, nella sala Casinò.

Il documentario, diretto e scritto da Anselma Dell’Olio, prodotto da Francesca Verdini, co-prodotto da Pietro Peligra è una produzione La Casa Rossa e Rs Productions in collaborazione con Rai Cinema e il patrocinio della Fondazione Franco Zeffirelli.

Conformista Ribelle racconta il percorso di vita ed arte di un grande e poliedrico regista italiano di classici intramontabili come La bisbetica domata (1967), Romeo e Giulietta (1968) e Un tè con Mussolini (1999), ripercorrendo i momenti più salienti e a volte difficili della carriera del Maestro, dalle sue origini come figlio di ignoti, alla conquista di una grande fama internazionale come regista, art director, pittore, ideatore di cinema, teatro e opera lirica.

Attraverso interviste originali e d’epoca con alcune delle star più acclamate che l’hanno conosciuto e amato e con familiari, amici e i collaboratori più stretti, questo coinvolgente racconto rende omaggio non solo all’artista, ma anche alla persona in tutte le sue multiformi e anche opposte sfaccettature.

Il suo spirito eclettico si manifesta, infatti, non solo nella sua vasta produzione artistica, ma anche nelle sue scelte politiche, nella sua spiritualità e amore per il mistero, nelle amicizie e nelle proverbiali polemiche con critici avversari. Questo scontro offre un ritratto a tutto tondo, con alti e bassi continui, di un artista che ha promosso e onorato la cultura italiana più alta e più popolare nelle grandi capitali mondiali per molti decenni.

Tra gli invitati alla Prima, era presente Luca Baravalle, imprenditore piemontese e Presidente dell’omonima Fondazione.

Baravalle, come si sente ad aver assistito di persona a un evento così speciale e importante che celebra un grande artista come Franco Zeffirelli?

È stata un’esperienza bellissima. Venezia durante la Mostra del cinema ha un fascino indescrivibile a parole. Sono sinceramente onorato di aver presenziato alla celebrazione di un uomo che ha dato così tanto alla storia del cinema e alla cultura italiana e non solo.

Cosa l’ha colpita maggiormente di questo documentario?