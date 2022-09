Grugliasco diventa la capitale del padel e conquista i più giovani

Sempre più lo sport del momento, il padel conquista tutti. Se nei primi tempi era pensato per un target adulto o al quale approdare attraverso il tennis, oggi in Italia sono sempre di più i “nativi padelisti” che stanno approcciando questo sport fin da bambini e sempre di più le scuole padel dedicate ai più giovani.

Tra queste anche la scuola di Palavillage a Grugliasco – uno dei centri indoor più grandi d’Italia – che la scorsa stagione, a pochi mesi dall’apertura, ha accolto e formato circa 70 allievi dai 6 ai 18 anni e ha ottenuto due medaglie d’oro nel Circuito Giovanile Padel 2022 under 14 e under 18, candidandosi a diventare uno dei punti di riferimento juniores per il padel italiano.

I giovani padelisti trovano nella scuola di Palavillage un team di allenatori internazionali professionisti pronti a introdurli e affiancarli alla scoperta di questo sport, tra cui il direttore sportivo di Palavillage Simone Licciardi, lo spagnolo Nicolas Barroso Peña (che ha allenato numerosi giocatori del World Padel Tour) e Luca Tonetti, Maestro Nazionale e docente dei corsi di formazione federali.

Non solo, la scuola Padel di Palavillage prevede, oltre agli allenamenti, un percorso di preparazione atletica specifica, attività fondamentale per una crescita a 360 gradi dei giovani “nativi padelisti”.

“L'obiettivo della scuola padel juniores di Palavillage è quello di essere il riferimento dell'impostazione e della crescita del futuro del nostro sport – dichiarano da Palavillage. I risultati della scorsa stagione ci hanno fatto capire che stiamo andando per la strada giusta attraverso la professionalità del nostro staff, la metodologia federale unita al faro spagnolo della M3 academy di Madrid e con le molteplici attività agonistiche e sociali che verranno sempre più incrementate”.

Le iscrizioni per la stagione 2022-2023 (26 settembre 2022 - 23 giugno 2023) sono aperte con la possibilità di partecipare a open day gratuiti: il 10 settembre dalle 9 alle 12 e il 17 settembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Per informazioni: segreteria@palavillage.com Telefono: 011-19475700