Fratelli d’Italia in corso Grosseto contro le occupazioni abusive: “Basta, odioso privare i fragili di una casa” [VIDEO]

Fratelli d'Italia scende in piazza per dire no alle occupazioni abusive

Stop alle occupazioni abusive: “Sono odiose, ingiuste e disumane”. E’ con un sit-in fuori dalle palazzine popolari di corso Grosseto, dove una ventina di alloggi sono ormai occupati da abusivi, che Fratelli d’Italia ha voluto ribadire il proprio sdegno per un fenomeno sempre più diffuso e che finisce per colpire i fragili. Quello delle occupazioni.

Montaruli: "Smantellare i luoghi sentinella"

Ma da corso Grosseto, il partito di Giorgia Meloni, rappresentato dall’onorevole Augusta Montaruli, dall’assessore regionale Maurizio Marrone, dal consigliere comunale Enzo Liardo e dai consiglieri della Circoscrizione 5, lancia una proposta per contrastarle. “Si può fare prevenzione, smantellando i luoghi che fanno da sentinella per individuare alloggi occupabili e i possono staccare le utenze non appena gli alloggi sono occupati. Due piccoli interventi che permetterebbero di limitare le occupazioni abusive”.

“Al tempo stesso - ha proseguito Montaruli - chiediamo la piena applicazione del protocollo d’intesa firmato dalla Regione, grazie al nostro assessore Marrone, con la Prefettura: entro 30 giorni gli alloggi occupati devono tornare liberi e assegnati a chi ne ha diritto, o ne faranno spesa i più fragili. Persone da anni in graduatoria, sono loro che vogliamo proteggere”.

Da via Germagnano a corso Grosseto

La deputata, inoltre, ha denunciato la presenza nelle case occupate di nomadi che fino a qualche anno fa vivevano nel campo di via Germagnano. Una volta andati via, gli abusivi si sono spostati e hanno occupato altre case: “Me l’hanno detto loro stessi, gli occupanti. Vengono da li. E’ certo che sono state date loro somme di denaro, ma si sono solo spostati e sono venuti qui”.

"Troppo buonismo da parte del Comune"

Una situazione che evidenzia, secondo Montaruli, come l’approccio morbido non abbia portato a risultati concreti: “Abbiamo notato buonismo da parte del Comune, molto spesso gli alloggi sono difficilmente sgombrabili per la presenza del minore, che deve però essere attenzionata. I servizi sociali devono intervenire, non può essere una scusa perché gli alloggi non si sgomberino e non vengano assegnati a chi di diritto”.

Ecco perché Fratelli d’Italia ha avviato una mappatura dei luoghi definiti sentinella: “Gli abusivi monitorano gli alloggi liberi, quelli da cui magari manca un anziano perché costretto in ospedale. Cosa succede? Che quelle persone, già in uno stato di fragilità, vivono con il terrore di avere qualcuno intenzionato ad occupare la loro casa. E’ disumano, ingiusto e odioso: dobbiamo evitarlo, per sostenere i fragili che vivono qui dentro”, ha concluso Montaruli.