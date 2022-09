Tragedia all'alba vicino a Grosseto: marito e moglie torinesi muoiono in un incidente stradale

Un terribile incidente stradale avvenuto questa mattina nel Grossetano, in Toscana, è costato la vita a una coppia di Torino.

Marito e moglie avevano 57 e 50 anni e si trovavano nella zona per turismo. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale Collacchie, in località Pian d'Alma, nel comune di Castiglione della Pescaia. L'auto della coppia si è scontrata frontalmente con una macchina sulla quale viaggiavano tre giovani.

L'uomo è morto sul colpo. La donna è deceduta a bordo dell'elisoccorso mentre veniva trasportata in codice rosso in un vicino ospedale. I tre passeggeri dell'altra auto, due uomini di 26 anni e uno di 36, sono invece rimasti feriti e trasportati in ospedale in codice giallo.