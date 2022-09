Ex Antonetto, fermi i lavori per la Casa di Comunità. Lepri: “Inaccettabile, mi impegnerò perché ripartano”

Far ripartire i lavori all’ex Marco Antonetto, per garantire nel più breve tempo possibile ai cittadini della Circoscrizione 5 una Casa di Comunità che possa diventare punto di riferimento per i servizi socio sanitari.

E’ questo l’impegno preso da Stefano Lepri, candidato alla Camera Pd Piemonte 1 - Collegio Circoscrizioni 3,4,5,6, preoccupato per lo stop al cantiere tra via Villar Dora e corso Toscana. Al posto dell’ex Marco Antonetto, infatti, sorgerà una Casa di Comunità in grado di erogare servizi sanitari, sociali, poliambulatoriali. Un presidio a lungo atteso dai cittadini. Dopo l’avvio dei lavori a febbraio però, quest’ultimi si sono già fermati.





Una situazione seguita con attenzione da Lepri, allarmato da uno stop che danneggia i cittadini torinesi: “E’ inaccettabile per due ragioni: la prima è che da troppo tempo i cittadini aspettavano questa struttura e avevano tirato un sospiro di sollievo quando avevano visto il cartello e il cantiere. Inoltre, la Circoscrizione è una delle più grandi, con 120.000 abitanti. Purtroppo però ha avuto assegnata una sola casa di Comunità dalla Regione Piemonte, quando ne avrebbe avuto diritto a due o tre”.

“La domanda - prosegue Lepri - è d’obbligo: cosa sta facendo la Giunta di centrodestra a guida Cirio?”. “Mentre il Pd, attraverso una grande battaglia, è riuscito a ottenere 220 miliardi di euro dall’Unione Europa per investimenti come questi e mentre le Giunte di centrosinistra come quella di Chiamparino e Castellani fecero tante opere socio sanitarie (io lo so perché ero assessore), qui i tempi si allungano” ribadisce il candidato del Pd alla Camera.

Il risultato? “I cittadini continuano a doversi rivolgere a strutture poliambulatoriali fatiscenti”. Da qui la promessa di Lepri: “Io mi impegnerò perché si trovino le risorse mancanti e il cantiere possa ripartire quanto prima: questa struttura deve finalmente trovare la luce”.