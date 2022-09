La destra rilancia: "Sgomberate Askatasuna. Per il Pd sicurezza non è priorità"

"Sgomberare Askatasuna". È questo lo striscione esposto da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che hanno promosso una manifestazione all'ora di pranzo davanti al Comune per chiedere di liberare la palazzina di corso Regina Margherita. Ed è proprio sul centro sociale che si giocano, in Comune, questi ultimi dodici giorni di campagna elettorale.

Pd e Sinistra Ecologista dicono no

Lo scorso 10 marzo Fratelli d'Italia aveva depositato una mozione per chiedere lo sgombero dello stabile occupato abusivamente. Un atto passato lo scorso 1° agosto in commissione, che il centrodestra vuole discutere il prima possibile in Consiglio Comunale. Soprattutto prima delle elezioni del 25 settembre, ma il Pd e Sinistra Ecologista si sono messi di traverso.

Lo Russo: "Priorità caro-bollette, non lo sgombero"

E oggi anche il sindaco Stefano Lo Russo ha fatto sapere che lo sgombero di Askatasuna non è tra le "primissime priorità" della Città. "Il problema c'è da tempo e andrà affrontato - sottolinea Lo Russo - ma il sindaco e l'amministrazione sono impegnati in questo momento a reggere l'urto della crisi energetica e a tenere aperte le scuole, le piscine, le palestre che sono davvero a rischio a fronte del caro bollette. Sembra che sia anche il problema dei cittadini e delle cittadine di Torino".

Crosetto (FdI): "Per residenti priorità sicurezza e legalità"

Parole a cui ha replicato così il capogruppo di FdI Giovanni Crosetto: "Questo centro sociale non paga le bollette da 30 anni. Sicuramente per residenti di quella zona la priorità sono la sicurezza e la legalità: questa occupazione, che certamente non è l'unica, manda un messaggio sbagliato perché è la più pericolosa del Piemonte".

"Il Pd - aggiunge la collega Paola Ambrogio - scelga se schierarsi dalla parte di occupanti pregiudicati o dalla parte della cittadinanza che rispetta la legge".

Maccanti (Lega): "Sicurezza per il Pd non è una priorità"

A fargli eco la capogruppo della Lega Elena Maccanti: "Da due mesi chiediamo che la Sala Rossa si esprima se sta dalla parte delle forze dell'ordine o dei centri sociali, che abbia il coraggio di dire che è ora di chiudere i centri sociali". "Noi - ha aggiunto - siamo accanto alle forze dell'ordine, che da anni prendono pietre. La sicurezza, per il Partito Democratico, non è mai una priorità: è un segnale che il Pd si presenti alle elezioni con la sua vera faccia".

Iannò: "Aska e Gabrio zone franche"