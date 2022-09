"Project C", la nuova esperienza di gioco collaborativo protagonista al Superstore Coop di via Botticelli

Come potrebbe apparire il nostro pianeta a un gruppo di esploratori spaziali di ritorno da un lungo viaggio tra le stelle, minacciato da fenomeni climatici sempre più aggressivi e da modelli di produzione e consumo non più sostenibili per assicurare un accesso equo alle sue risorse a quasi 8 miliardi di persone? È questo il punto di partenza di Project C, l’Escape Room che sarà installata presso il Superstore Coop di via Botticelli 85 a Torino, in Sala soci, sabato 17 e domenica 18 settembre, dalle 10.00 alle 18.30.

L’esperienza è gratuita, su prenotazione. Durata 1 h 30 minuti.

“Tornare a casa dopo tanti decenni nello spazio profondo non è facile, specie se si scopre che la Terra ha bisogno di aiuto. Responsabilità, senso di gruppo, un leggero tocco di ottimismo: sono queste le emozioni che chi gioca a Project C sarà portato a provare, in una corsa contro il tempo per aggiustare il proprio pianeta. Il nostro obiettivo è stato rendere le persone consapevoli degli strumenti che già hanno tra le mani, affinché possano vederli anche una volta uscite dall’ora di gioco, ricordandosi sempre che hanno il potere di agire. Let’s change the worlds today, il motto presente sulle loro tute spaziali, diventerà uno stimolo ad agire nel mondo reale/presente.”

Così la game designer Carlotta Pavese racconta quali sono i concetti-guida dell’Escape Room Project C, l’esperienza di gioco collaborativa realizzata in co-design insieme a Nova Coop, con cui Escape4Change lavora su diversi progetti. Hanno inoltre partecipato al processo di co-progettazione la Cooperativa Pandora e la Cooperativa Vaina.

Questa Escape Room innova l’offerta educativa di Nova Coop incentrata sui temi del consumo consapevole e tradizionalmente diffusa attraverso le proposte di Sapere Coop, il progetto per le scuole supportato dalle Cooperative dei Consumatori per integrarsi nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa.

L’Escape Room Project C permetterà di approfondire i valori dell’etica, del rispetto per l’ambiente, della trasparenza, della sicurezza, della bontà e della convenienza applicati alla vita quotidiana e l’impegno di Coop nel sostenerli.

E agli obiettivi dell’Agenda 2030, come:

Obiettivo 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.

Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico



Il Direttore delle Politiche Sociali di Nova Coop Carlo Ghisoni spiega:

“Come Coop crediamo che i nostri prodotti a marchio siano veramente uno strumento efficace per cambiare il mondo facendo la spesa. Giusto, rispettoso dell’ambiente, trasparente non sono solo slogan, ma concetti che trovano concretezza nelle nostre scelte di produzione e distribuzione. Utilizzare un’escape room per trattare questi temi vuol essere un modo moderno e ludico per avvicinare i nostri soci e clienti e promuovere una maggiore consapevolezza nei comportamenti di consumo quotidiani.”

Escape4Change ha iniziato una fruttuosa collaborazione con Nova Coop grazie ad Associazione Eufemia già nella prima edizione di Im.patto, nel 2020-2021: un “patto” con il territorio che si concretizza con l’azione integrata di soggetti a vocazione di impatto sociale insieme a Nova Coop, nei territori di Torino, Beinasco, Collegno, Alessandria, Biella, Novara, Borgomanero, Verbania e Cuneo.

A partire dall’Escape Room Circular Economy presso il Superstore Coop di via Botticelli a Torino nel 2021, si sono susseguite diverse occasioni di sviluppo con Nova Coop: l’Escape Room Urban Green a Verbania, in occasione della Giornata della Terra, e a Vercelli.