Alternativa per l’Italia nel suo programma propone anche misure per le piccole imprese e per la difesa degli interessi nazionali

"Bisogna incentivare con precise misure la sopravvivenza e la crescita della piccola e piccolissima impresa a conduzione familiare, in particolare per gli under 40, come modalità di auto impiego e di contrasto alla disoccupazione. Ciò riguarda anche professionisti, commercianti ed artigiani che costituiscono il fulcro dell’economia italiana. Questo gruppo di aziende ha sofferto particolarmente a causa delle restrizioni poste per la pandemia e la diminuzione degli affari.

E’ necessario rifiutare con decisione qualsiasi sostegno diretto o legislativo all’espansione di imprese multinazionali, ai danni delle imprese italiane, specialmente quelle che attraverso la loro organizzazione di gruppo non pagano imposte in Italia, o altrove".

A dichiararlo è Marko Rus di Alternativa per l'Italia.

"Nella stessa maniera lo stato italiano deve provvedere una maggiore difesa della sovranità nazionale e degli interessi degli italiani dall’ingerenza di strutture tecnocratiche sovranazionali.

Per assicurare la piena libertà degli italiani è’ necessario anche evitare che si realizzi la digitalizzazione dell’identità del cittadino anche attraverso strumenti di controllo come il famigerato “green pass” e l’obbligo vaccinale.

Infine, è essenziale una riforma costituzionale presidenzialista a elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri che impedisca che il potere esecutivo finisca nelle mani di un tecnocrate non eletto dal popolo.

Concludo facendo l’appello a tutti ad andare a votare. A votare con coscienza e conoscenza, scegliendo il partito primariamente in base ai suoi principi antropologici e cioè secondo principi non negoziabili sulla vita, la famiglia, la natalità e la cura degli anziani e malati.

Le persone che non votano, e sono quasi il 42%, in realtà senza saperlo votano per i partiti che ci hanno governato male negli ultimi 40 anni, e che hanno introdotto leggi contrarie alla vita e alla famiglia.

Perciò confido che votiate e che votiate per Alternativa per l’Italia".