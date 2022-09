Meloni a Torino riempie la piazza del 1° Parlamento: "Reddito di cittadinanza? È voto di scambio" [VIDEO]

Giorgia Meloni sale sul palco di piazza Carlo Alberto sulle note di Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. E la gente inizia ad urlare "Giorgia, Giorgia". Sono oltre un migliaio i torinesi che questa sera si sono radunati accanto al primo Parlamento, si parla addirittura di 1.500. Sinora è la piazza più piena che si sia vista a Torino per un leader nazionale, in questa breve campagna elettorale.

Cirio in piazza

A portarle il suo saluto anche il Presidente della Regione Alberto Cirio, venuto a complimentarsi per una campagna elettorale concentrata sui temi concreti che interessano in questo momento le famiglie e le aziende. Lei in giacca, canotta e orecchini verdi sale sul palco, ringrazia l'interprete Lis che fa la traduzione simultanea nel linguaggio dei segni al suo comizio, ed è un fiume in piena.

"Nel programma del Pd c'è scritto Meloni"

"Ringrazio gli italiani - dice - che sono venuti qua a sentire con le loro orecchie invece, che credere alle falsità che dicono su di noi in campagna elettorale". "Nel programma politico del Pd - incalza - sapete che c'è scritto? Giorgia Meloni: se io smetto di fare politica non hanno un programma per i prossimi cinque anni".

"Sbagliato che chi può lavorare non lo faccia"

E sul reddito di cittadinanza, Meloni commenta: "Dicono che faccio la guerra ai poveri. Non è così, ma esattamente il contrario". "Proprio perché credo - continua - nel diritto di ciascuno di migliorare la sua condizione, non credo che la risposta per chi può lavorare sia non farlo. Per essere poi mantenuto nella sua condizione di povertà dallo Stato italiano e dalla politica che poi in cambio richiede il voto". E tra le proposte quella di abbassare la tassazione sul lavoro. E Meloni arringa poi la folla sull'immigrazione: "In Italia non si entra illegalmente. Se vieni a casa mia non ci entri illegalmente".

