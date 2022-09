Settimo Torinese, dal Rotary borse di studio per gli studenti più meritevoli [FOTO]

In sala consiliare, nell’occasione, è stata consegnata anche una borsa di studio speciale: quella dedicata a Said , giovane commerciante settimese vittima, due anni fa, di un incidente stradale. " È un premio speciale intitolato alla memoria di una persona dotata di grande spirito imprenditoriale, benvoluta da tutta la comunità settimese e capace di trasmettere valori positivi alle nuove generazioni ".

" E' giusto garantire ai ragazzi che si impegnano un sostegno per lo studio – ha detto l'assessore alla scuola, Alessandra Girard –. Il premio ha una duplice valenza: riconoscere i giusti meriti agli studenti e dare loro un aiuto per affrontare le spese. Grazie quindi al Rotary per un’iniziativa che ormai è una tradizione consolidata, e che ci fa piacere sostenere" .

"Said era un simbolo della nostra città - dice Elena Piastra, sindaco di Settimo Torinese -: arrivato qui giovanissimo, ha costruito la sua strada sostenendo la sua famiglia e si sentiva a pieno diritto settimene. Per questo abbiamo chiesto al Rotary di intitolare a lui una borsa di studio. Che premia non solo i meriti di studio, ma anche la forza di spirito e di iniziativa". La borsa, quest'anno, è stata assegnata a Giada Della Valle. "Per la sua grande capacità e disponibilità ad aiutare il prossimo".