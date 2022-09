Omicidio architetto di Piossasco, rinviate a giudizio sei persone

Il gup Agostino Pasquariello ha rinviato a giudizio due albanesi, Margjini Emirjon di 31 anni e Lazri Mergim di, in quanto accusati di aver assassinato nella sua abitazione di Piossasco, il 9 giugno del 2021, l'architetto Roberto Mottura.

Il professionista venne colpito da una calibro 22, che gli recise l'arteria femorale, durante un tentativo di rapina nella sua villa.

Andranno a processo anche altri quattro indagati, di cui tre per favoreggiamento e due per possesso di armi, che vennero ritrovate in alcune abitazioni durante le perquisizioni dei carabinieri, coordinati dai pm Marco Sanini e Valentina Sallaroli titolari dell'inchiesta.