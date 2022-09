Chivasso, conto alla rovescia per la 26esima edizione della Festa dei Nocciolini

Tante le novità per l'edizione 2022 di uno quegli appuntamenti più sentiti dai cittadini. " Abbiamo allargato il tratto pedonale su cui si sviluppa l'evento, con l'aggiunta di via del Collegio, dove sarà ubicato il GiocaChivasso, arrivato alla seconda edizione ", ha aggiunto Campanino. Ci sarà spazio per i giochi in tutte le loro possibilità: dalla carte a quelli da tavolo, dai giochi di ruolo alla miniature ai videogame. " L'intento è quello di accontentare tutti, dai 2 ai 99 anni, il GiocaChivasso sarà l'evento nell'evento ".

" L'attenzione alla sicurezza resta alta, ma lo smarcarsi dai protocolli Covid più rigidi è un segnale di ritorno alla normalità: ne avevamo tutti bisogno ", ha spiegato Giovanni Campanino , presidente di Ascom Chivasso, sottolineando come l'evento non era mai stato cancellato negli ultimi due anni dall'emergenza pandemica.

A Chivasso è iniziato il conto alla rovescia che porterà al via della 26esima edizione della Festa dei Nocciolini , in programma dal 23 al 25 settembre .

Per questo è stata predisposta una sinergia tra i negozi di Chivasso che si occupano di giochi e fumetti con le associazioni ludiche del territorio per dare un ulteriore impulso all'iniziativa. Ma ci sarà spazio anche per il djset di Toradio, con Food Circus l'enogastronomia la farà da padrone, con ospiti musicali emergenti come Alessandro Merenda, già recente protagonista a Ritmika assieme a Emanuel Victor.

Musica, food e divertimento

Lunedì gli ultimi dettagli verranno resi noti durante la conferenza stampa di presentazione, anche se il calendario è già completo e disponibile. "Con la festa dei Nocciolini ci sarà anche l'inaugurazione dell'impianto impianto di filodiffusione permanente, che permetterà di trasmettere musica in diretta per tutto l'evento e che sarà usato anche per altre manifestazioni da qui in avanti", ha sottolineato il presidente Campanino. "La qualità del mercato enogastronomico e lo street food di assoluto valore, permetteranno di mangiare bene e di bere prodotti di qualità".

E dopo che nel 2021 si era dato spazio allo sport e alla tv, con Pecco Bagnaia e Simona Ventura ospiti d'onore, quest'anno si tornerà a premiare le eccellenze industriali ed enogastronomiche di Chivasso. "Non per niente è la festa dei nocciolini, saranno loro i grandi protagonisti, ma non sveliamo proprio tutto", ha concluso Campanino. Mantenere un minimo di segreto non guasta, mentre si avvicina sempre di più il 23 settembre.