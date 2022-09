Ancora incidenti e aggressioni dentro il carcere di Torino

"Una situazione questa “sfuggita di mano” e che sta drammaticamente creando forti disordini interni circa la gestione della popolazione detenuta creando di conseguenza violente aggressioni in danno del personale di Polizia penitenziaria ed anche in danno di tutti quei detenuti che vogliono trascorrere la pena serenamente", denunciano i sindacati della Polizia penitenziaria. "Questa situazione si ripete puntualmente tutti i giorni e il personale è stanco e sotto alto stress psicofisico, stremato e abbandonato a loro stessi vista la totale assenza di disposizioni e direttive".

Ancora tensioni, incidenti e aggressioni dentro il carcere di Torino, dopo che nei giorni scorsi un funzionario ci ha rimesso un dito della mano per sedare una rissa. Lunedì 12 settembre, mentre il Capo del DAP Carlo Renoldi in visita al carcere di Torino ascoltava dal personale di Polizia penitenziaria e dalle organizzazioni sindacali del comparto sicurezza la gravità della situazione che si vive dentro il penitenziario, un detenuto trentenne di nazionalità straniera pretendeva al termine dell’orario di lavoro di tagliarsi i capelli.

Oggi, giovedì 15 settembre, nella prima mattina, un detenuto Italiano ventisettenne, ristretto al Padiglione A ha aggredito, al termine della visita medica e per futili motivi, due assistenti Capo della Polizia penitenziaria strattonandoli e graffiandoli, strappando loro la maglietta della divisa tanto che si è reso necessario, per entrambi, l’invio al Pronto soccorso dell’Ospedale Maria Vittoria.

"SAPPE, OSAPP, UIL PA P.P., SINAPPE, FNS CISL, FSA CNPP, CGIL PP., del comparto sicurezza chiedono a tutte le autorità a qualsiasi livello di intervenire per quanto di rispettiva competenza in considerazione della drammatica situazione in cui è precipitato l’istituto torinese", spiegano i sindacati in una nota congiunta. "Il personale è stanco di subire invettive e aggressioni gratuite da parte dei detenuti, che sembrerebbero agire in tale modo perché graziati da eccessivo buonismo".