Cerca di uccidere la compagna, poi prova due volte a farla finita: tragedia sfiorata a Vinovo

Tragedia sfiorata, questa mattina a Vinovo. Un uomo di 40 anni con problemi psichiatrici ha tentato di uccidere la compagna al termine di un violento litigio, per poi tentare due volte il suicidio. Fortunatamente entrambi ne sono usciti "soltanto" con delle fratture.

La lite è nata in casa ed è sfociata con il tentativo dell'uomo di spingere la compagna giù dal balcone. Quando ha capito che lei opponeva resistenza e che non sarebbe riuscito nel suo intento, l'uomo ha deciso di farla finita e si è gettato nel vuoto dal secondo piano della palazzina. La caduta non gli ha procurato altro se non delle lievi fratture, così si è rialzato ed è fuggito in auto.

Si è quindi diretto in provincia di Cuneo e lì si è fermato, tentando per la seconda volta il suicidio lanciandosi da un ponte: anche in questo caso, però, si è procurato solo delle lesioni. Gravemente ferito, è ricoverato all'ospedale di Cuneo ma non è in pericolo di vita. E' stato denunciato per lesioni e tentato omicidio.

La compagna è stata soccorsa dal personale del 118 e portata in ospedale, dove le è stata data una prognosi di sette giorni.