Patto tra Comune e sindacati per lo sviluppo di Torino: "Pnrr fondamentale per posti di lavoro"

Rafforzare le relazioni sindacali per lo sviluppo di Torino su temi come lavoro, welfare, tasse e tributi, servizi educativi, mobilità e trasporto pubblico locale. È questo l'obiettivo del Protocollo di intesa sottoscritto oggi pomeriggio tra il sindaco Stefano Lo Russo e dai segretari torinesi di Cgil, Cisl e Uil, Enrica Valfrè , Domenico Lo Bianco e Gianni Cortese che vuole favorire un confronto stabile e strutturato al fine di migliorare la qualità dei servizi prestati.

Pnrr e fondi europei centrali

Le parti individuano nelle risorse del PNRR e nei fondi strutturali europei un’importante leva per rilanciare lo sviluppo del territorio, attraverso investimenti che siano in grado di determinare un impatto positivo sull’occupazione e sulla qualità della vita delle persone. Per pianificare e coordinare le attività da avviare, verrà istituito un Tavolo Permanente, che sarà un valido supporto per un sinergico rapporto con la cabina di regia regionale.