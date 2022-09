Caos energia, "Rischiamo di pagare 50 milioni di euro in più per gli ospedali torinesi" [VIDEO]

I grandi malati, a Torino e in Piemonte, a causa dei rincari energia, rischiano di essere gli ospedali. Colpa dei costi sempre più alti per le bollette e riscaldamento, come capita o capiterà in molti altri settori della società.

L'allarme lanciato da Carlo Picco L'allarme lo lancia Carlo Picco, direttore generale Asl Torino e commissario Azienda Zero del Piemonte a margine degli Stati Generali Nord Ovest sull'oncologia promossi da Motore Sanità. "Abbiamo fatto una stima che per la sola città di Torino, che vede tre grandi player come Asl, Città della Salute e Mauriziano, si aggira sui 50 milioni di euro di rincaro".