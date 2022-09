Telefono Amico, a Torino un nuovo corso per diventare volontari

Il corso 103 per diventare volontari del Telefono Amico Torino comincerà̀ giovedì̀ 6 ottobre 2022.

Il percorso permette di sperimentare le proprie capacità nella relazione con persone completamente sconosciute che stiano vivendo momenti di difficoltà e di fragilità̀ e, nello stesso tempo, di condividere con un gruppo l’impegno per un servizio di volontariato.

L’obiettivo del corso non è solo quello di formare nuovi volontari, ma anche di fornire gli strumenti per poter interagire meglio con sé stessi e con gli altri nella vita quotidiana.

In un mondo dove anche nelle emozioni vige l’imperante legge di mercato del “dare per avere” chiediamo di essere egoisti, di volersi bene senza escludere gli altri perché́ solo attraverso gli altri è possibile conoscersi davvero: amare per essere.