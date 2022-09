Attacco ai sindacati: nella notte scritte No Vax sulle sedi torinesi di Cgil e Uil

Le scritte No Vax in via Pedrotti dello scorso giugno

Gesto intimidatorio ai danni delle sedi sindacali di Cgil e Uil Piemonte, nelle scorse ore. Alcune scritte No Vax infatti sono comparse sulle pareti dei due edifici, piuttosto vicini (li distanziano pochi isolati) nel cuore di Aurora, lungo l'asse di via Bologna e via Pedrotti.



“Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà agli amici di Cgil e Uil Torino e Piemonte per le scritte comparse la scorsa notte sui muri delle loro sedi, a Torino. Da tempo le sedi sindacali di Cgil Cisl Uil sono nel mirino di sedicenti gruppi No Vax che sperano di ottenere visibilità mediatica danneggiando i presidi e i luoghi simbolo di partecipazione e democrazia. Tutto il Sindacato non si farà intimorire e proseguirà la sua battaglia per l’affermazione di diritti e libertà fondamentali sanciti dalla nostra Carta Costituzionale”, commentano i segretari generali di Cisl Piemonte e Torino, Alessio Ferraris e Domenico Lo Bianco.

"La Cgil difende i diritti di tutte e tutti ogni giorno con i suoi iscritti e i suoi rappresentanti e non prende lezioni da chi, col favore della notte e incappucciato, scrive sui muri danneggiando la casa delle lavoratrici e dei lavoratori. I vaccini hanno impedito morti e tutelato la salute: ora bisognerebbe concentrarsi sul rilancio del sistema sanitario pubblico per tutte e tutti. Non saranno delle scritte a fermarci”, aveva scritto la Cgil lo scorso 28 giugno, quando si era verificato un episodio analogo (in foto). "Oggi, 16 settembre, l’episodio si è ripetuto - aggiungono - E anche questa volta ripuliremo la casa delle lavoratrici e dei lavoratori".