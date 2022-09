Tra musica e solidarietà, parte il nuovo Ecletic Estival

Al via la nuova rassegna musicale ECLECTIC ESTIVAL. L’appuntamento è a Villa Chiuminatto (Via Galliano 27, Torino) il week-end del 17 e 18 settembre e sarà eterogenea e trasversale per stili: Classica, Tango, Jazz e Musica Sperimentale, il tutto condito da spregiudicatezza istintiva e naturale. La rassegna promossa dalla Fondazione BuonoLopera è un’opportunità preziosa per conoscere un nuovo spazio “unconventional”, una dimora storica dalle caratteristiche architettoniche armoniche uniche. Nel piano terra della villa (normalmente chiuso al pubblico), in via del tutto eccezionale, sarà esposta un’opera d’arte a cura della famosa galleria MassimoDeCarlo visibile solo durante il week-end della rassegna Ecletic estival.