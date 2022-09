Incendio cartiera Ciriè, Fistel Cisl: "Preoccupati per il futuro produttivo dello stabilimento"

Fistel Cisl: "Timori per futuro azienda"

“Siamo preoccupati per il futuro produttivo dello stabilimento - spiega Gianluca Trulli, dipendente della cartiera e segretario regionale Fistel Cisl - e per la sicurezza dei lavoratori. Il danno economico è ingente. Restiamo in attesa di un incontro con la direzione per conoscere non solo le dinamiche e la natura dell’incendio ma anche le decisioni che intende adottare”.