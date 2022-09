Top 5 criptovalute con commissioni basse sulle transazioni del 2022

Molte delle criptovalute di tipo transazionale che alimentano giochi play-to-earn e incentrate sulla loro funzionalità devono fare di tutto per assicurare il prezzo più basso sulle fee.

Grazie a questa guida scopriamo 5 delle migliori crypto con le fee più basse sul mercato e spieghiamo come comprare la nostra scelta numero uno. Cominciamo.

La lista delle migliori 5 criptovalute con commissioni basse sulle transazioni

Di seguito una rapida panoramica delle 5 crypto con le più basse fee sulle transazioni in questo momento sul mercato. Una recensione dettagliata di ciascuno si trova di seguito.

Tama Doge - In assoluto la migliore crypto a basse fee sulle transazioni

Battle Infinity - Ecosistema DeFi e P2E a basso costo

Lucky Block - Piattaforma di concorsi NFT senza commissioni

XRP - Nota crypto transazionale

BitcoinSV - Bitcoin fork scalabile e low cost

Le 5 crypto con le fee più basse sulle transazioni - Analisi

Nella nostra recensione delle crypto più economiche abbiamo incluso una serie di progetti che coprono diversi settori. Questo ci permette di delineare un quadro completo della situazione delle fee nel mercato crypto.

Tamadoge - In assoluto la migliore crypto a basse fee sulle transazioni

Tamadoge (TAMA) è un nuovo progetto che si concentra nell’offerta di utility per mezzo di meme coin grazie alla creazione di un gioco coinvolgente di tipo play-to-earn (P2E). Questo concetto ha attirato l’attenzione degli investitori dato che il progetto ha già superato quota 17 milioni di dollari di raccolta fondi in prevendita, già poche settimane dopo il suo lancio.

Il progetto gira intorno al Tamaverse, un metaverso in cui i giocatori possono comunicare tra loro e allevare i pet Tamadoge. Ognuno di questi personaggi di gioco è un NFT che si può potenziare usando gli oggetti in vendita sul Tamadoge store.

Man mano che il personaggio progredisce, il suo proprietario guadagna Dogepoint e scala la classifica di gara fino a guadagnare la maggiore fetta del montepremi in palio nella pool P2E. Nel prossimo futuro, Tamadoge lancerà una serie di mini-giochi P2E in stile arcade e anche funzionalità legate alla realtà aumentata, permettendo ai giocatori di portare i propri pet con sé nel mondo reale (previste per la fine del 2023).

Oltre a questa funzionalità, Tamadoge conta su una forte tokenomics che la rende forse la migliore meme coin sul mercato in questo momento. Esiste una fornitura fissata in 2 miliardi di token TAMA distribuita tra la prevendita (50%), sviluppo del progetto (30%) e quotazione sugli exchange (20%). Inoltre, il 5% dei profitti generati dalle vendite nello store verrà distrutto col burning per aumentare la scarsità di TAMA.

Per consentire agli utenti di effettuare transazioni senza problemi, Tamadoge applica una commissione dello 0% su tutte le operazioni. Quindi gli investitori a caccia di crypto con le commissioni più basse sulle transazioni possono concludere qui la loro ricerca.

È stata confermata la quotazione su LBank una volta che sarà terminata la prevendita, e l’hype intorno a Tamadoge è molto alto. Inoltre, il prezzo di TAMA fissato in prevendita aumenta man mano che i token vengono venduti: non c’è momento migliore per andare alla prevendita e dare un’occhiata al progetto. Unisciti a Tamadoge su Telegram per saperne di più (gli admin non ti contatteranno mai per primi).

Visita la prevendita di Tamadoge

Battle Infinity - Ecosistema DeFi e P2E a basso costo

Battle Infinity (IBAT) è un ecosistema caratterizzato da applicazioni DeFi e giochi P2E basati sulla dinamica player-versus-player (PVP).

Battle Infinity è suddiviso in sei piattaforme: un fantacalcio chiamato IBAT Premier League, una collezione di giochi P2E chiamata IBAT Battle Games, un marketplace NFT chiamato IBAT Battle Market, un exchange decentralizzato chiamato IBAT Battle Swap, uno stadio sul metaverso chiamato IBAT Battle Arena e una piattaforma di staking chiamata IBAT Battle Stake. Il progetto è diventato parecchio popolare tra gli investitori, raggiungendo la quota di 16.500 BNB in prevendita, in anticipo sul termine fissato. Anche se la prevendita è andata a ruba, adesso IBAT è quotato sul listino di PancakeSwap. Il token ha guadagnato in maniera significativa dopo la sua quotazione, i prezzi sono saliti quasi del 600%. Il token IBAT usa lo standard BEP-20. Per questo è veloce ed è uno con le commissioni più basse sulle transazioni nel settore crypto. Inoltre Battle Infinity applica un sistema di tassazione variabile che si può ritardare per facilitare la quotazione e il trading su exchange consolidando la propria posizione come migliore progetto crypto a basso costo. Battle Infinity è una delle criptovalute più economiche in termini di fee. Sta attirando grande attenzione e la sua community è in rapida crescita. La domanda di IBAT sembra pronta a crescere dopo la quotazione su PancakeSwap, perciò dai un’occhiata a Battle Infinity oggi e unisciti a IBAT su Telegram per non perdere gli aggiornamenti del progetto. Visita Battle Infinity Lucky Block - Piattaforma di concorsi NFT senza commissioni Lucky Block (LBLOCK) è una piattaforma di concorsi che si serve di NFT e tecnologia blockchain per offrire un meccanismo equo e un servizio facilmente accessibile ai non esperti. I sorteggi sulla piattaforma Lucky Block sono accessibili dopo l’acquisto di un biglietto unico in formato NFT, che si può comprare sull’NFT Launchpad. I premi variano in base al concorso, per cercare di catturare l’attenzione di un ampio pubblico, ma comprendono occasioni come NFT della collezione Bored Ape Yacht Club NFT, 1 milione di dollari in Bitcoin e auto di lusso. Lucky Block è passato di recente allo standard ERC col rilascio dell’aggiornamento del token LBLOCK V2. Questo nuovo token ha permesso la quotazione sugli exchange centralizzati (CEX) permettendo di essere scambiato a commissioni zero. Così Lucky Block è diventata una tra le criptovalute più economiche in termini di fee, imprimendo un’importante spinta al volume del trading. LBLOCK è stato quotato sul CEX MEXC all’inizio di agosto, guadagnando circa il 400% rispetto ai giorni precedenti. Il token ha registrato un interessante aumento dopo la quotazione su Uniswap ed è stato listato anche su Gate.io (il sesto più grande exchange) a inizio settembre. È probabile che questa quotazione abbia un impatto maggiore rispetto a quella su MEXC, rendendo questo momento il migliore per fare scorta di LBLOCK. In breve, LBLOCK è un progetto promettente e uno dei migliori per quanto riguarda le fee. I prossimi listing potrebbero rappresentare molto per LBLOCK perciò conviene unirsi a Lucky Block su Discord per sapere le novità in anticipo. Visita Lucky Block XRP - Nota crypto transazionale XRP (XRP) è spesso considerata la regina delle criptovalute transazionali. Il network consente di effettuare transazioni in pochi secondi e offre alcune tra le fee più basse oggi disponibili.

Il progetto è stato pensato per essere usato nelle transazioni internazionali e per facilitare le conversioni di valuta. Per questo è stato scelto da un gran numero di entità finanziarie comprese Bank of America, Santander e MoneyGram. Dato che XRP offre le commissioni più basse sulle transazioni e dà agli utenti la possibilità di inviare grandi quantità di denaro all’istante, è di gran lunga la più promettente e una delle migliori criptovalute sotto 1 euro sul mercato. BitcoinSV - Bitcoin fork scalabile e low-cost Bitcoin Satoshi Version, nota come Bitcoin SV (BSV) è un fork di Bitcoin Cash e quindi dell’originale network di Bitcoin.

Bitcoin è stata pensata come criptovaluta transazionale ma il network può gestire solo un piccolo numero di transazioni al secondo. Bitcoin SV vuole mantenere il livello di decentralizzazione e sicurezza offerto da Bitcoin ma riduce l’impatto delle commissioni aumentando il throughput del network. Da una parte, l’adozione del lightning network di tipo layer-2 per Bitcoin ha ridotto la necessità di ricorrere a variazioni di tipo fork, ma Bitcoin SV ha avuto buoni risultati ed è probabile che vada avanti così dato che continua a crescere la domanda di fee più basse su Bitcoin. Come comprare la crypto con le commissioni più basse sulle transazioni Per dare la possibilità agli investitori di acquistare con facilità TAMA abbiamo descritto l’intero processo di seguito. Step 1: Registra un account su un exchange Per accedere alla prevendita di TAMA serve avere Ethereum. Si può comprare presso un broker oppure sullo stesso sito di Tamadoge in valuta corrente. Step 2: Deposita e compra ETH Dopo aver creato un account su un exchange vai su ‘Deposit’, decidi quanto investire e fai click su ‘Deposit Funds’. Quindi cerca ‘ETH’, seleziona ‘Trade’, scegli quanti ETH comprare e vai su ‘Open Trade’. Step 3: Crea un wallet crypto e preleva ETH Crea un wallet crypto scaricando l’estensione del browser di MetaMask oppure l’app e segui le istruzioni. Quindi controlla che MetaMask sia settato sul network di Ethereum e usa il wallet dell’exchange per prelevare gli ETH.