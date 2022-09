Torino diventa capitale dell'acqua per riflettere su siccità e approvvigionamento idrico

Siccità e approvvigionamento idrico: saranno gli argomenti di stretta attualità al centro della 7° edizione del Festival dell'Acqua, per la prima volta a Torino dal 21 al 23 settembre. L'evento, organizzato da Utilitalia in collaborazione con Smat, si svolgerà al Centro Congressi del Lingotto e vedrà la partecipazione di 160 relatori.

I convegni

Fulcro del Festival saranno 14 convegni (aperti al pubblico su accredito sul sito web ufficiale, ndr) dove ospiti nazionali e internazionali, tra politici, tecnici ed esperti, dialogheranno sul tema dell'acqua con una particolare attenzione sugli impatti del Pnrr, sulla digitalizzazione e sugli investimenti per ridurre le dispersioni idriche delle varie reti. Saranno presenti anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e oltre 100 sindaci da tutta la Città Metropolitana.

Gli altri appuntamenti

Il Festival dell'Acqua parlerà anche alla cittadinanza con una serie di appuntamenti dedicati: si inizierà oggi con la regata di canottaggio sul Po “Vivere il fiume” (ore 17 tra i ponti Vittorio Emanuele I e Umberto I) organizzata da tutte le società remiere torinesi e con l'apertura del percorso “Acqua&Arte” che prevede l'installazione delle opere d'arte “Linfa vitale” in piazza CLN nei pressi delle fontane del Po e della Dora e di “Rubinetto magico” ai Giardini Sambuy di piazza Carlo Felice, oltre alla valorizzazione della fontana “Locus of rain” realizzata nel 1995 da Shingu Susumu al Lingotto.

Lunedì 19 e martedì 20 settembre, inoltre, in 8 punti Smat sparsi per la città sarà possibile provare l'esperienza dell'analisi sensoriale dell'acqua in compagnia dei “sommelier dell'acqua”: “Durante il Festival - ha dichiarato il presidente dell'azienda Paolo Romano – sarà importante il confronto con i cittadini, approfondendo il loro rapporto con l'acqua con l'obiettivo di accelerare dal punto di vista informativo e del corretto uso”.