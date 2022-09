Bidoni dell'immondizia rotti e danneggiati, Amiat: "Daremo risposte più veloci ai cittadini"

Aumentano i cassonetti dei rifiuti rotti e danneggiati, così Amiat ha deciso di rivedere l'organizzazione interna per rispondere in modo più tempestivo alle segnalazioni dei cittadini. A chiarirlo l'assessore all'Ambiente Chiara Foglietta, rispondendo all'interpellanza del capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò.

I lavaggi

L'esponente della minoranza voleva fare chiarezza sul lavaggio dei contenitori della raccolta differenziata, così come sulla mancata sostituzione di quelli rotti. Una criticità, quella della pulizia, che si è acuita con l’estate che ha incrementato i miasmi nei cortili condominiali. Foglietta ha poi precisato che per i bidoni di "indifferenziato e l’organico sono previsti 4 lavaggi all’anno, uno solo per carta e plastica, vetro e lattine".

E sul fronte della manutenzione cittadina la vicecapogruppo del M5S Tea Castiglione ha presentato due documenti per sollecitare interventi di manutenzione delle aree verdi di via Scottellaro.