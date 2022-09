Non solo elezioni: il 25 settembre è anche il giorno dedicato ai tesori archeologici della Valsusa

“Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina”, in collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, organizza per domenica 25 settembre 2022 la tredicesima Giornata del Patrimonio Archeologico della Valle di Susa. Per l'occasione diciassette località della Valle apriranno i loro siti archeologici con la possibilità di accompagnamenti guidati gratuiti.