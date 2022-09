Controlli anti-movida selvaggia in via di Nanni: 30 persone identificate, perquisite tre attività commerciali

Tra il pomeriggio del 16 e la mattina del 17 settembre sono stati effettuati dei controlli nelle aree della movida.

Il commissariato San Paolo si è concentrato in particolare nell’area pedonale di via di Nanni, dove sono state elevate delle sanzioni nei confronti di soggetti intenti a consumare bevande alcoliche in bottiglie di vetro fuori dall’orario consentito, per poi estendersi nelle zone limitrofe. Nell’ambito dell’attività sono state identificate 30 persone e controllate due attività commerciali: un bar di corso Racconigi e un circolo privato di via Eritrea.