Settimo Torinese "invasa" dagli artisti di strada: un grande successo per il debutto dello Stardust Festival [FOTO]

Arte, magia e suggestione: ecco cosa si è regalata, per due giorni, Settimo Torinese: merito dello Stardust Festival e delle sue 18 postazioni che hanno scandito con numeri ed esibizioni il 17 e il 18 settembre lungo la zona pedonale di via Italia, via Roma e le strade limitrofe.



Occhi spalancati, bocca aperta ed espressioni sbalordite: ecco il fil rouge che ha accomunato le persone che hanno potuto assistere agli spettacoli, giunti a mostrarsi per la prima edizione dell'evento.



"Era un sogno che avevo da tempo - ha confidato Roberta Zanzarella, organizzatrice del Festival, in occasione della presentazione della due giorni - grazie ad artisti italiani e stranieri provenienti anche da Brasile, America e Jugoslavia. Li ho cercati tanto, in questo periodo, girando i festival sul territorio e ho scelto chi faceva brillare in me la polvere di stelle".