Teatro, Cristiana Maffucci in "Io sono Kim Kardascian"

Continua la rassegna teatrale "L'arte nel pagliaio", che venerdì 18 luglio presenta Cristiana Maffucci in "Io sono Kim Kardascian".

Ma perché tutta questa attenzione sul corpo? "Però è vero serve un po’ di c*lo per essere Cool". L’attrice si libera in modo catartico di tutte le catene di un’educazione cattocalabrese per parlare dei tabù sociali per una donna che a 50 anni lotta contro il patriarcato di Ken e fa uscire la sua Hallokitty transfemminista.

Venerdì 18 luglio alle 21.30 a Cascina Duc, in strada del Portone 197 (proprio al confine tra Torino e Grugliasco), ingresso libero, uscita a cappello. Tel. 3386792260 -mail arte.pagliaio@gmail.com