Chieri, 18mila euro di contributi per i giovani: finanziati i progetti di Radio Ohm, Il Timone e Treno della Memoria

Nel mese di aprile il Comune di Chieri ha finanziato, tramite bando, quattro iniziative a favore dei giovani. Tre di questi progetti avevano ricevuto solo un contributo parziale. "Ora, con l’assestamento di bilancio, grazie all’impegno del vice Sindaco Roberto Quattrocolo, è stato integrato il capitolo relativo alle politiche giovanili con 40 mila euro, e questo ci ha consentito di stanziare 18mila euro per incrementare i contributi già accordati a tre progetti che consideriamo molto importanti per la nostra città, finanziandoli così integralmente": lo comunica l’assessore alle Politiche giovanili, all’Associazionismo e al Tempo libero Paolo Rainato.

Questi i progetti: 9mila euro stanziati a favore di Radio Ohm Aps per l’iniziativa “Street art in movimento” , 6mila e 500 euro a Il Timone per l’iniziativa “Ark-Out”, 2 mila e 500 euro all’Associazione Treno della Memoria.