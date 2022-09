Dalle stampe digitali su magliette agli articoli promozionali: Gedshop.it, personalizzazione su abbigliamento e gadget

Gedshop.it, tra gli store digitali di riferimento nella stampa di abbigliamento e gadget personalizzati, ha strutturato un’offerta di cui fanno parte oltre 20.000 prodotti. Il catalogo viene accompagnato da un’assistenza qualificata, come rivelano le migliaia di recensioni certificate da Feedaty.

Attivo nel settore da più di 15 anni, Gedshop.it ha un’offerta concepita per soggetti privati e pubblici, afferenti a ogni settore: dalle piccole e grandi imprese alle associazioni, passando per agenzie di pubblicità e club sportivi.

L’azienda è quotidianamente impegnata per divenire il riferimento per quanti hanno necessità di trovare un partner autorevole nella stampa di abbigliamento e articoli pubblicitari. L’attenzione riposta verso le tempistiche di consegna ha portato a un servizio di alta qualità, affidabile ed efficiente.

Un riscontro dell’efficacia di questo approccio giunge dalle migliaia di clienti che tornano a scegliere lo store digitale. Tra le numerose tipologie di prodotti da stampare troviamo t-shirt personalizzate, abbigliamento da lavoro personalizzato, gadget promozionali, calendari stampati, cappellini ed articoli promozionali di ogni genere e delle migliori marche.

Oltre all’opportunità di consegne in tempi rapidi, il cliente approfitta di una consulenza che parte dalla fase di selezione del prodotto arrivando alla post-produzione. Viene infatti messo a disposizione un grafico che cura il processo di stampa. La preparazione del servizio clienti è accessibile dal lunedì al venerdì via chat, email o numero verde gratuito. Sono disponibili inoltre modalità di pagamento sicure, che spaziano da PayPal alle carte prepagate.

Alla competitività dei prezzi vanno ad aggiungersi le spedizioni gratuite per gli ordini di oltre 100 euro. Per trovare l’ispirazione per i propri prodotti, su www.gedshop.it è stato implementato Blogo, il magazine con guide e consigli utili per coloro che desiderano personalizzare abbigliamento e gadget.

Le qualità dell’esperienza d’acquisto sono confermate, oltre che dalle opinioni verificate da Feedaty, da “Le Stelle dell’eCommerce”, classifica delle eccellenze redatta da Corriere della Sera, e da “I 500 Migliori eCommerce d’Italia” secondo ITQF e il suo media partner, La Repubblica - Affari&Finanza.

Vuoi approfittare di 10 euro di sconto sui tuoi prodotti personalizzati? Scopri www.gedshop.it e iscriviti alla newsletter.