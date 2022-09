Lavoro in val di Susa: arriva la prima Fiera per aiutare chi cerca un'occupazione

Venerdì 30 settembre, presso la sede dell’Unione Montana (a Bussoleno in via Trattenero 15), si terrà la prima Fiera del Lavoro per la Val di Susa. Dalle ore 10 alle ore 17 sarà possibile incontrare le agenzie per il lavoro, gli enti di formazione, i servizi pubblici per l’impiego e le aziende: un’importante occasione d’incontro tra domanda e offerta, ma non solo.

Nella sala riunioni, alcune imprese del territorio illustreranno le figure professionali ricercate e le modalità di selezione: tre al mattino dalle 10.00 alle 13.00 e tre al pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00. A margine degli interventi, il Centro per l’impiego di Susa illustrerà la situazione del mercato del lavoro locale, mentre al pomeriggio le agenzie per il lavoro approfondiranno i temi del contratto di somministrazione e delle principali misure di politica attiva.

Un’importante occasione per chi sta cercando un impiego in Valle, ma anche per chi è interessato a opportunità formative che gli consentano di prepararsi al meglio al mondo del lavoro.

"In questo periodo, reso ancora più complicato dalla pandemia, dal conflitto in Ucraina e dall’aumento dei prezzi, come Unione Montana stiamo attivando misure specifiche a supporto di coloro che sono maggiormente esposti, ad esempio i bandi dei Cantieri di lavoro - spiega il presidente dell’Unione Montana, Pacifico Banchieri -. Con questa prima Fiera del Lavoro, vogliamo dare un’ulteriore risposta, contribuendo a far incontrare domanda e offerta e fornendo la consulenza e i servizi necessari per sviluppare competenze utili”.