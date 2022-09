Elezioni politiche, l’appello al voto di Davide Gariglio: “Il mio impegno? Estendere la metropolitana”

“Domenica 25 voterai per scegliere non solo il partito, ma anche il deputato del collegio. Ti chiedo il voto perché sono innamorato di questo territorio, ho lavorato per questa comunità: negli anni in cui ho guidato Gtt, ho costruito la linea 1 della metropolitana”. Con queste parole Davide Gariglio, candidato alla Camera per il centrosinistra nel collegio U03 (Collegno), chiede ai cittadini di votarlo.

“Nei cinque anni trascorsi alla Camera dei Deputati, ho portato 2 miliardi di euro per la linea 2 della metropolitana. L’impegno che prendo oggi, per la prossima legislatura, è di trovare le risorse per farla proseguire verso Nord, portandola tra Settimo e San Mauro, e verso Ovest, fino al centro della città di Rivoli” prosegue Gariglio.

“Credo che la politica sia fatta anche di cose concrete: ne ho fatte fino ad adesso e mi impegno per continuare a dare una mano a questo territorio a crescere, diventare più bello, accessibile e fruibile per tutti” conclude il candidato alla Camera per il centrosinistra nel collegio U03 (Collegno).