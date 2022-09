Bonus Trasporti, già 50mila richieste: quasi 8 torinesi su 10 hanno acquistato un abbonamento annuale

A Torino quasi 50mila persone hanno chiesto il 'Bonus Trasporti': 15mila gli acquisti già effettuati. A dirlo sono i dati forniti da Gtt (Gruppo torinese trasporti).

Emerge che oltre il 70% dei richiedenti (10.600) ha scelto l'e-commerce, mentre il restante 30% si è recato ai Centri di Servizio al cliente. Inoltre quasi l'80% ha acquistato un abbonamento annuale e lo sconto medio è stato di quasi 55 euro.

"L'azienda - si legge in una nota di Gtt - chiede sin d'ora la collaborazione di tutti per un maggior utilizzo dello strumento e-commerce. Chi ha scaricato il bonus a settembre deve infatti spenderlo entro la fine del mese, ma coloro che non lo utilizzeranno, a ottobre potranno fare una nuova richiesta".

Proprio per agevolare la clientela, Gtt comunica che "gli orari e gli organici dei Centri sono stati ampliati, i servizi di assistenza sono disponibili anche tramite Call Center e tramite il nuovo servizio WhatsApp Gtt: si invia un breve messaggio di richiesta al numero 3486995185 e un operatore risponderà appena possibile".