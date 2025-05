Riaperta la provinciale 73, Suppo: "Già impegnati 5 milioni di euro sulla viabilità post-alluvione"

Nel corso della seduta odierna del Consiglio metropolitano il Vicesindaco Jacopo Suppo ha fatto il punto sugli interventi per ovviare ai danni inferti dal maltempo di metà aprile alle strade provinciali. "La Città metropolitana di Torino ha già impegnato 5 milioni di euro per interventi in somma urgenza ed è intervenuta immediatamente, a supporto dei Comuni e per riaprire il prima possibile le nostre strade" ha sottolineato il Vicesindaco metropolitano.

Proprio oggi, 8 maggio, è stata riaperta la Strada Provinciale 73 della Serra a Borgofranco di Ivrea nel tratto compreso tra il km 2+350 e il km 4+100, che era chiuso dal 7 marzo scorso. La SP 73 rimane regolata con un senso unico alternato dal km 2+800 al km 3 . “L’intervento sulla Provinciale 73 è molto complesso ed ha reso necessario un impegno aggiuntivo, proprio a causa degli eventi meteorologici che hanno impedito in un primo tempo di completare i lavori. Siamo consapevoli dell’importanza della Provinciale 73 e del disagio creato all’utenza, ma nello stesso tempo abbiamo perseguito la messa in sicurezza non solo dell’arteria stradale ma anche del fronte della montagna. L’impegno della Dipartimento Viabilità e Trasporti nella gestione dell’emergenza è stato apprezzato dall’intero Consiglio metropolitano”.