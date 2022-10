Pulizia Caldaie Viessmann

Tra le cose che possiamo richiedere ad un centro di assistenza tecnica, magari a marchio, c’è la pulizia caldaie viessman che è molto importante e che viene fatta in maniera accurata e professionale da specialisti del settore, perché le caldaie devono essere sempre gestite da tecnici e mai da persone che si improvvisano.

Per poter pulire la caldaia deve essere spenta, chiaramente perché è proprio la camera di combustione che viene aperta e gestita, quella componente della caldaia all’interno della quale si raggiungono alte temperature quando la caldaia è accesa. Dal momento che questo passaggio è così importante viene consigliato di farlo almeno una volta all’anno, prima della accensione costante della caldaia invernale. Altrimenti c’è anche chi aspetta la scadenza della revisione obbligatoria dove verrà fatto anche un controllo dei fumi e non solo una manutenzione ordinaria. È molto importante rispettare queste date di revisione obbligatoria perché altrimenti si potrebbe incappare in una sanzione.

Il fatto che sia un tecnico specializzato a effettuare la manutenzione ordinaria è una garanzia del fatto che la caldaia funzionerà a pieno regime, perché dopo la pulizia c’è sempre un collaudo che verifichi il funzionamento e l’adeguatezza dell’intervento. Vanno controllati anche tutti gli elementi principali che girano intorno alla camera di combustione come ad esempio il bruciatore che verrà pulito in maniera particolare grazie a pennelli e altri strumenti perché è composto da piccole celle dove si accumulano i residui dei fumi della combustione. Ogni volta che vogliamo la caldaia poiché siamo stare certi, che essa avrà più possibilità di rimanere efficiente dal punto di vista dei consumi, ovvero funzionerà meglio.

Il libretto della caldaia e le manutenzioni

Le varie forme di manutenzione che vengono effettuate sulla caldaia sono effettuate a partire da un centro di assistenza tecnica che potrebbe essere a volte plurimarchio, ma sarebbe bene che fosse un centro tecnico che opera soprattutto con il marco di caldaia che possediamo in questo caso Viessmann.

La manutenzione venne sempre segnata all’interno del libretto virgola che riporta tutti gli interventi che sono stati effettuati, sia quelli ordinari che quelli straordinari, contiene eventualmente le certificazioni necessarie che devono essere esibite durante i controlli, le istruzioni da seguire e soprattutto le date degli interventi successivi da svolgere.

Si tratta di un documento dunque particolarmente importante e dunque è bene conservarlo e non perderlo ma se dovessimo perderlo comunque potremmo richiedere un duplicato al centro di assistenza oppure potrebbe esserci fatto un libretto nuovo grazie a un tecnico punto per il libretto nuovo sarà il tecnico a decidere quando fissare l’intervento successivo sulla base dei risultati che arriverà sulla caldaia.

I rapporti con i centri di assistenza sono fondamentali per gestire la nostra caldaia nel corso del suo ciclo di vita, perciò quando dobbiamo acquistare una caldaia dobbiamo pensare attentamente anche al marchio a cui farà riferimento un centro di assistenza specifico, magari vicino a casa nostra e con degli ottimi servizi e dei buoni orari flessibili grazie ai quali potremmo richiedere gli interventi che necessitiamo.