Quando parliamo dei sistemi di recupero energie termiche parliamo di un sistema che dovrà recuperare del calore e dell'energia termica che si genera durante il funzionamento per esempio di una caldaia e poterla riutilizzare per altre questioni.

Quando parliamo di un argomento del genere non possiamo non menzionare il periodo storico nel quale stiamo vivendo che riguarda il caro energia e il problema da quel punto di vista per quanto riguarda la guerra in Ucraina e le sanzioni alla Russia, tutti i rischi che stiamo correndo se non sappiamo appunto ottimizzare le risorse energetiche che abbiamo, e da questo punto di vista questi sistemi ci vengono sicuramente incontro.

E in poche parole sia i consumatori che le aziende dovranno riuscire a gestire i costi energetici per quello che dicevamo prima, ma anche per quanto riguarda poi l'emissione di gas serra che ormai abbiamo capito quanto possono essere nocive per la salute umana e tutto questo ci spinge a pensare che con l'uso dell'energia termica bisogna andarci con i piedi di piombo e soprattutto non bisogna sprecare.

Quindi detto In altri termini bisogna trovare dei sistemi per diminuire i consumi e per aumentare comunque l'efficienza energetica e in poche parole fare delle azioni anti spreco e così venendo incontro alle nostre tasche e anche all'ambiente in poche parole faremo un doppio favore.

Ormai ci sono dei sistemi di recupero del calore che possono recuperare fino al 80% dell'energia termica che viene dissipata e rendere disponibile anche tramite alcuni strumenti per produrre acqua calda o per altri usi che utilizzano il calore quella produzione di elettricità che è un'altra cosa fondamentale appunto per quello che descrivevamo di questo periodo storico e su questo non ci sono dubbi.

Quindi in poche parole tutti dobbiamo fare la nostra parte e non dobbiamo mettere la testa sotto la sabbia di fronte a questo problema e dobbiamo prenderci la responsabilità di gestire la nostra caldaia in maniera molto più efficiente e da questo punto di vista tra l'altro sono le caldaie a condensazione come vedremo nella seconda parte vengono incontro a tutto ciò.

Ormai le caldaie a condensazione sono quelle più utilizzate e più vendute nel mercato

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte ormai tutti sappiamo che le caldaie a condensazione sono quelle più utilizzate proprio per quello che abbiamo spiegato nella prima perché hanno dei sistemi che riescono a riciclare che così si può dire l'energia termica e il vapore invece di metterlo immediatamente nell'ambiente inquinando.

Poi è chiaro che dipenderà moltissimo dalla caldaia se parliamo di caldaia perché è chiaro che come marca non tutti sono uguali come affidabilità, ma da questo punto di vista non possiamo lamentarci perché sono tante aziende di qualità e dovremmo avere pazienza per cercare quello che fa al caso nostro in base anche al budget che abbiamo a disposizione e soprattutto recensioni su internet dei vecchi clienti che ci possono dare una mano per orientarsi nella nostra scelta in poche parole.