Omicidio di Ara Fatmir, fermate altre due persone: l'accusa è di concorso in omicidio

I due indagati sono stati sentiti a lungo dai carabinieri nella giornata di venerdì e quindi sono stati portati negli uffici della Procura di Ivrea dal pubblico ministero Elena Parato per proseguire con gli interrogatori durante la notte e il giorno successivo. L'accusa, nei loro confronti, è di concorso in omicidio premeditato.



Già pochi giorni dopo il ritrovamento del cadavere della vittima, gli inquirenti avevano fermato Davide Giuseppe Osella Ghena, che ha ammesso il suo coinvolgimento nel delitto. Si attende nei prossimi giorni l'udienza di convalida per i due nuovi provvedimenti di fermo, mentre le indagini proseguono per chiarire ulteriori aspetti della vicenda.