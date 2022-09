Scontro tra due auto allo svincolo della tangenziale in corso Regina Margherita

Incidente allo svincolo della tangenziale in corso Regina Margherita

Un altro incidente, complice il maltempo, lungo la tangenziale di Torino. E' successo all’interno dello svincolo di corso Regina Margherita.



Sono due le vetture coinvolte, che stavano viaggiando dalla città in direzione Piacenza. Fortunatamente nessuna persona a bordo delle auto è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale per riportare la situazione in sicurezza.