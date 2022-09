Perché il film dei Goonies non passa mai di moda

I Goonies è uno di quei film che suscitano sempre un fascino indelebile. L'anno di uscita della pellicola è l'ormai lontano 1985 ma, nonostante si avvicini al quarantennio, questa opera cinematografica non risente della vecchiaia. Il film riscuote ancora successo sia tra coloro che lo hanno già visto sia tra i giovanissimi che lo guardano su suggerimento degli adulti, che tornano volentieri piccoli per le 2 ore di visione dal sapore vintage. Il soggetto è stato elaborato dal celebre Steven Spielberg e gli attori selezionati erano poco più che bambini.

Non sono mancate le riproposizioni in chiave ludica, su home computer, già a partire dallo stesso 1985. Successivamente il videogame The Goonies è stato sviluppato da Konami e Nintendo con grafiche migliori. Il settore delle scommesse online non poteva perdere l'opportunità di assecondare i desideri del proprio pubblico e ha presentato il titolo della slot the Goonies con i personaggi del film e altri simboli per tentare la fortuna ottenendo la combinazione vincente.

Dal punto di vista cinematografico il film dei Goonies è stato un successo mondiale, con una trama avvincente dall'inizio alla fine. L'ambientazione è il quartiere chiamato appunto Goon Docks, dove alcuni dirigenti d'impresa hanno deciso di investire denaro per realizzare un campo da golf. I ragazzi dovrebbero abbandonare le proprie case per fare spazio a questo progetto e sono molto dispiaciuti. Si recano poi nella soffitta di un'abitazione e scoprono una mappa. L'avventura si svolge alla ricerca del tesoro del pirata chiamato Willy l'Orbo, con la storia che si intreccia anche con una banda di criminali.

Le slot machine ispirate ai film celebri sono davvero numerose. Tra il catalogo disponibile si trovano infatti macchinette a tema Top Gun, King Kong, The Avengers e molte altre. La prima slot della saga dei Goonies è davvero avvincente, con 5 rulli e 20 linee di pagamento. La puntata minima ammonta a 0.10 euro e si può arrivare fino a 10 euro. Ci sono poi le funzionalità bonus per incrementare il valore della somma da incassare. I simboli sono l'asso, il re, la donna e il jack, oltre a quelli relativi al film, cioè la nave pirata, la bandiera pirata, il forziere e lo scheletro.

La Blueprint ha sviluppato una seconda versione dal nome Goonies Return Slot, a dimostrazione dell'apprezzamento costante degli utenti per questo film. La griglia in questo caso propone 5 rulli e le stesse 20 linee fisse di pagamento. La scommessa ammissibile varia da 0.20 euro a 100 euro. Per chi vuole provare il gioco senza spendere soldi veri è attivabile la modalità Demo gratis, che è utile soprattutto per prendere padronanza con la slot. Dalla prima versione si differenzia per alcuni bonus aggiuntivi che la trasformano in un gioco ancor più interessante e coinvolgente. I simboli delle carte sono affiancati da quelli che raffigurano i protagonisti del film ma ci sono anche altri simboli speciali. Ciascun personaggio durante i bonus può assegnare modificatori diversi con meccanismi premiali entusiasmanti. Trappole, giri gratis e moltissime sorprese alzano la carica di adrenalina che fornisce questo titolo.

La slot machine Goonies Return è perfetta per tutti coloro che hanno avuto il piacere di mettersi comodi di fronte allo schermo della TV o del cinema ad assistere al celebre film. Ormai i Goonies sono entrati di diritto nella storia, attraversando intere generazioni e riuscendo a mantenere altissimo l'indice di gradimento. Il punto di forza dei Goonies è stato quello di divertire tutte le fasce d'età. Coloro che erano appena bambini ai tempi dell'uscita del film, oggi hanno l'opportunità di mettere in atto questa esilarante operazione-nostalgia, riscoprendo la pellicola sotto forma di slot machine.

