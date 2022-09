Tumori dei bambini, ma anche sicurezza tra le mura domestiche: 150 pediatri di tutta Italia ne discutono a Torino

A Torino penultimo giorno di lavori per gli oltre 150 pediatri riuniti presso lo Star Hotel Majestic in occasione del XXXIV Congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale .

Il secondo, con una relazione a cura di Domenico Careddu, affronta 'I pericoli in casa', mentre Giovanna Tezza, pediatra presso l'ospedale di Vicenza, chiude i lavori soffermandosi su 'Il trauma cranico. Cosa dire al genitore (segni e sintomi, quando e come trasportare in ospedale').