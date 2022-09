Brusca frenata per l'affluenza per queste elezioni Politiche 2022. La rilevazione alle ore 19 sull’affluenza per le elezioni politiche a Torino è stata del 50,49%, mentre in occasione delle rilevazioni precedenti si era arrivati - alla stessa ora e sempre per consultazioni in un giorno solo - al 58,22% degli elettori.

Se si prendono in considerazioni le elezioni Amministrative del 2021 (su due giornate di voto) alle ore 19 a Torino aveva votato il 29,29% degli elettori.