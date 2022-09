Elezioni 2022: tra riconteggi del plurinominale, gli eletti alla Camera e Senato per Torino e provincia

Dopo la notte elettorale, è tempo di conteggi. Se gli eletti alla Camera e al Senato per i collegi uninominali del Torinese sono certi, per i plurinominali bisogna aspettare i calcoli e le assegnazioni dal livello nazionale. Anche se qualche ipotesi si può già avanzare.

Se Debora Serracchiani come sembra entra in Friuli Venezia Giulia, a Montecitorio per il Partito Democratico passa quasi sicuramente Mauro Laus al Piemonte 01 - P01. Dovrebbe riuscire a farcela però anche Cecilia Strada, in terza posizione. Per il Piemonte 01-P02 diventerà quasi sicuramente parlamentare l'ex ct della Nazionale Mauro Berruto. Al Senato torna anche la vicepresidente uscente Anna Rossomando.

Fratelli d'Italia: tanti gli eletti, guidati da Augusta Montaruli

Forte di aver superato di gran lunga il 20% delle preferenze, Fratelli d'Italia si appresta ad avere un ruolo di primo piano nel prossimo Parlamento. In Piemonte 1 P01, dopo l'elezione di Augusta Montaruli al collegio uninominale, passa Marco Perissa. L'incognita però riguarda il fatto che quest'ultimo sia candidato come secondo anche sul P02. Se entrasse tramite questo secondo collegio, lascerebbe spazio a Giovanni Crosetto, nipote di Guido, fondatore di Fratelli d'Italia. Monica Ciaburro, terza nel plurinominale P01 è stata eletta in provincia di Cuneo nell'uninominale. Se invece Perissa entrasse sul Piemonte P01, in Parlamento entra Immacolata Zurzolo. Per quanto riguarda il Senato, entra nel Torinese la capolista, Daniela Santanché e, con buona probabilità, l'esponente del Pinerolese, Lucio Malan.

M5s: entrano Appendino e Iaria

Per il Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino dovrebbe passare nel collegio del Piemonte 2 (Alessandria, Novara, Cuneo) dove ha ottenuto meno voti, facendo entrare al suo posto l'ex assessore all'urbanistica Antonino Iaria nel Piemonte 1.