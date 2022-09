Politiche 2022, tutti gli eletti alla Camera e al Senato di Torino e provincia

Dopo 20 ore di spoglio di schede e calcoli sul recupero proporzionale, nella serata di oggi è arrivato finalmente l'esito definitivo sugli eletti a Torino e provincia che saranno presenti alla Camera e al Senato nella XIX legislatura, la prima dopo la riduzione a 600 del numero dei parlamentari.

U02 (Circoscrizioni 3,4,5,6): Secondo mandato per Augusta Montaruli , candidata uninominale del centrodestra, che per poco più di 1.000 voti è davanti a Stefano Lepri, sostenuto dal centrosinistra, con il 35,98% contro il 35,41%. Una partita giocata sul filo del rasoio per la parlamentare torinese, che già alle scorse elezioni sconfisse Paola Bragantini per poco più di 100 voti. Non verrà eletta con l'uninominale Chiara Appendino, che a Torino prende il 13,84% dei voti, mentre la candidata sostenuta dal partito di Calenda Agata Maria Katja arriva all'8,51%.

U04 (Chieri): Quando mancano poche sezioni al termine dello scrutinio, è già chiaro che il candidato uninominale eletto sarà quello del centrodestra, Alessandro Giglio Vigna , con una percentuale vicina all 48%. Si ferma al 27% Antonella Giordano (centrosinistra), mentre Antonino Iaria (M5s) arriva di poco sopra il 10%. 8% circa invece per Osvaldo Napoli del Terzo Polo.

U05 (Moncalieri e Pinerolo): Non ci sono dubbi anche per quanto riguarda il collegio vinto dal candidato del centrodestra Roberto Pella con oltre il 40% delle preferenze. Niente da fare per Carmen Bonino del centrosinistra, ferma al 31,7%. Poco meno del 10% per Daniela Ruffino (Terzo Polo), supera invece il 12% la candidata del M5s Antonella Pepe.

Gli eletti con il proporzionale

Col il recupero proporzionale sono stati eletti in Parlamento Mauro Laus e Debora Serracchiani per il Partito Democratico, mentre Marco Grimaldi è stato l'unico eletto dell'alleanza Verdi-Sinistra Italiana. Chiara Appendino, capolista del M5S, andrà alla Camera, dopo essere stata sindaca di Torino fino allo scorso anno assieme al suo ex assessore Antonino Iaria, mentre Daniela Ruffino è stata l'unico del Terzo Polo a farcela.

Silvana Andreina Comaroli è stata l'unico esponente della Lega 'ripescato', nel Piemonte 2, così come Gilberto Pichetto per Forza Italia. Andrà in Parlamento invece come rappresentante del Pd, l'ex ct della nazionale di pallavolo Mauro Berruto.

I vincitori dei collegi uninominali al Senato

A Torino gli elettori premiano il centrosinistra nei collegi uninominali del

Senato. Andrea Giorgis con quasi il 38% delle preferenze viene eletto a Palazzo Madama e batte la sfidante della Lega Marzia Casolati, che si ferma al 33.49%. Nel resto della Città Metropolitana la situazione è ribaltata. La consigliera comunale torinese di Fratelli d'Italia Paola Ambrogio è prima con il 43,07% delle preferenze, mentre la collega della Sala Rossa Elena Apollonio supera il 28,66% con il centrosinistra.

Ampliando lo sguardo al collegio uninominale del Piemonte U5, che comprende il Pinerolese, si impone in maniera schiacciante il senatore leghista Giorgio Bergesio.

Gli eletti con il proporzionale

Lucio Malan è stato eletto con il proporzionale per Fratelli d'Italia, Massimo Garavaglia per la Lega, Anna Rossomando per il Pd, Elisa Pirro per il M5S.