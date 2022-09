Settimo Torinese, un premio per chi si dona agli altri: la Fidas chiama a raccolta i suoi "eroi" [FOTO]

Una premiazione, un riconoscimento, un grazie. Ma soprattutto un gesto per celebrare chi, come volontario, dona una parte di sé agli altri. Senza nemmeno conoscere chi potrà trarre beneficio dal suo aiuto.



A Settimo Torinese la Fidas ha chiamato a raccolta i suoi "eroi": quei donatori che si sono distinti nei mesi passati per la frequenza e l'attenzione al prossimo, alla presenza della presidente Patrizia Nardo.



"Donare il sangue è aiutare senza ricevere nulla in cambio, se non le analisi mediche: è un modo per tutelare gli altri e aiutarli a vivere bene".