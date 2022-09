Piazza Caio Mario e corso Unione si rifanno il look: al via i lavori di riasfaltatura

Divieti di sosta con rimozione forzata dei veicoli e stop al transito dei mezzi su alcune strade. Hanno preso il via ieri i lavori di rifacimento dell'asfalto di piazza Caio Mario e del controviale di corso Unione Sovietica, nel tratto compreso tra via Bordighera e via Onorato Vigliani. Interventi che rientrano tra quelli previsti dalla manutenzione straordinaria del bilancio 2020.

Il commento