Comba (FdI): "Nessun rimpasto dopo il voto, da alleati fedeli massima collaborazione con Cirio"

"Non c'è alcun tipo di problema: massima concertazione con Cirio". Lo afferma il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e neo deputato, Fabrizio Comba, dopo l'affermazione alle Politiche.

Nell'attuale giunta della Regione Piemonte guidata un presidente di Forza Italia, FdI è rappresentato da due assessori, Maurizio Marrone (Politiche Sociali e Delegificazione) ed Elena Chiorino (Lavoro e Istruzione) mentre la Lega, che alle Regionali del 2019 ha avuto il 37% di voti, ne ha 7 e Forza Italia 2. "In questo momento non cambia assolutamente nulla per noi - spiega Comba - avremmo avuto sicuramente da ragionare su un avvicendamento qualora l'assessore Chiorino (in corsa a Torino e sconfitta dal presidente di +Europa Magi, ndr) fosse stata eletta. Si va avanti, si lavora, con maggiore forza e maggior determinazione proprio perché supportati a questo punto dal governo nazionale".

Per quanto riguarda un ipotetico rimpasto di giunta, visto che i numeri nel centrodestra sono cambiati, "bisognerebbe chiederlo direttamente al presidente. Da parte nostra noi ci porremmo come abbiamo fatto fino ad oggi: come alleati fedeli", ha spiegato Comba.

"Poi avremo modo di parlarci con il presidente, ma questo è un discorso che si fa in assoluta serenità, senza neanche mettere in discussione quello che è l'impegno nostro in questo rush finale che ci vede a solo un anno e mezzo dalle prossime regionali, dove comunque continueremo a riconoscere in Cirio le capacità che abbiamo riconosciuto fino ad oggi, vedendolo riconfermato a presidente della Regione", ha concluso il coordinatore di Fratelli d'Italia.